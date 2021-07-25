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التربية تصدر نتائج اعتراضات طلاب الشهادات العامة على نتائجهم

أصدرت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلاب الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي الذين تقدموا باعتراض على نتائجهم أو عقوباتهم الامتحانية حيث بلغ عدد المعترضين على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي للفرعين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية 52520 معترضاً وعدد المستفيدين منهم بعد تعديل درجاتهم 600 طالب وطالبة. 


أيام العيد والعطلة الرسمية عملت على مراجعتها وتدقيقها ومقارنتها مع أوراق الإجابة مؤكداً حرص الوزارة على اتباع المصداقية والدقة والموثوقية في أثناء دراسة الاعتراضات ومحاسبة المعني الذي تسبب بأي خطأ لتكون الامتحانات شفافة وصادقة وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعهم.