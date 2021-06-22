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التربية تصدر برامج امتحان الدورة الثانية للعام 2021 للشهادات الثانوية العامة والشرعية

التربية تصدر برامج امتحان الدورة الثانية للعام 2021 للشهادات الثانوية العامة والشرعية

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج امتحان الدورة الثانية لعام 2021 للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية.

وبينت الوزارة أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية تبدأ يوم الأحد الواقع في 1 آب 2021 وتنتهي امتحانات الثانوية العامة الفرع الأدبي يوم الثلاثاء الواقع في الـ 10 من آب 2021 والثانوية العامة الفرع العلمي يوم الأربعاء الـ 11 من آب 2021 والثانوية الشرعية يوم السبت الـ 14 منه.

وينهي اليوم طلاب الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي امتحانات الدورة الأولى لعام 2021 بتقديم مادة الكيمياء.