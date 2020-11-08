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التجارة الداخلية: المواد المستوردة هي السبب بارتفاع الأسعار

أعاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عموماً بتعلق جزء منه بكلفة الإنتاج، وجزء آخر له علاقة بالمواد التي تستورد من الخارج كمادة أولية في الصناعات المحلية.

وأشار إلى أنه ومن خلال الرصد، تبيّن أن ارتفاع أسعار هذه المواد تراوح ما بين 3 إلى 15  بالمئة، مبيناً أن دور مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ضبط الأسعار بنسبة الربح المسموح بها لتاجر الجملة والمفرق بحسب كلفة الإنتاج أو كلفة الاستيراد.

وأوضح البرازي أن أسعار الخضار والفواكه تتأثر بمواسمها، مضيفاً: وهنا السورية للتجارة تتدخّل وتطرح المواد بالصالات بأسعار مخفضة بنسبة من 20 إلى 30  بالمئة.

وأشار إلى أن الفروج يطرح حالياً في صالات السورية للتجارة بأقل من 500 إلى 1000 ليرة سورية عن سعره في الأسواق.

 



الوطن