الانتخابات الأمريكية: الحسم اقترب.. لماذا كل هذا الصراع على ولاية نيفادا؟

وصل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جوبايدن إلى 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، ينتظر البعض إعلان النتيجة بولاية نيفادا المتقدم فيها بايدن على حساب ترامب ومن ثم وصوله للرقم السحري 270، فلماذا تأخرت النتيجة في تلك الولاية الصغيرة؟



نيفادا واحدة من أربع ولايات فقط لا تزال عملية فرز الأصوات فيها مستمرة، بالانتخابات الأشرس في تاريخ الولايات المتحدة، على الرغم من أن ولايات نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ولايات كبيرة الحجم نسبياً وأعداد بطاقات الاقتراع فيها ملايين وقد حسم التصويت فيها فلماذا تأخرت ولاية نيفادا؟. ما يعني أن النتيجة النهائية ربما لا تظهر قبل عدة ساعات أخرى.



صحيفة تليغراف البريطانية نشرت تقريراً حول عملية الفرز في نيفادا، وأهمية التي أصبحت حاسمة بالنسبة لحملة بايدن، في كونها تمتلك 6 أصوات بالمجمع الانتخابي، وهو ما يعني وصول بايدن إلى 270 صوتاً ويصبح الفائز، على أساس أنه يمتلك حالياً 264 صوتاً بالفعل، بحسب قناة فوكس التي أعطته أصوات أريزونا الـ11، وقال مكتب وزارة الخارجية في نيفادا، إن جزءاً جديداً من نتائج الأصوات سوف يتم نشره خلال ساعات، وكان ذلك صباح اليوم.



تأخر إعلان نتائج الولاية أرجعه مسؤولون امريكيون إلى الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا؛ وهو ما يتسبب في إبطاء عملية فرز الأصوات.



وفي نيفادا هناك مئات الآلاف من بطاقات التصويت عبر البريد، في إقبال قياسي على تلك الآلية غير مسبوق في تاريخ الولاية، وقال مسؤولو الانتخابات إنه تم بالفعل فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل شخصي قبل يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات، وقسم من الأصوات المرسلة عبر البريد حتى يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني.



واقترب جو بايدن أكثر من الفوز على دونالد ترامب في انتخابات رئاسة متقاربة بشدة تتوقف على هوامش ضيقة للغاية، وسط تصعيد من ترامب للتأثير على فرز الأصوات، مطلقاً اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.



وفي جورجيا تقلص الفارق بين المنافسين إلى 665 صوتاً بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات، وفي بنسلفانيا، تقدم ترامب على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت بعد فرز قرابة 96 بالمئة من الأصوات.



وتبقى ولاية نيفادا الورقة الحاسمة لــ جو بايدن، والتي تمنحه 3 أصوات من أصل 6، في المجمع الانتخابي، التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الجديدة.