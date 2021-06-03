الاحتلال التركي يواصل التنقيب عن الآثار في عفرين المحتلة

واصل الاحتلال التركي ممارساته الإجرامية المنظمة بحق التراث السوري حيث بدأ بأعمال تنقيب جديدة عن الآثار تحت إشراف استخباراتي تركي مباشر في منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

ونقلت “سانا” عن مصادر أهلية، أن “مجموعات إرهابية من الاحتلال التركي بدأت بحفر وتجريف عدة مواقع على أطراف قلعة النبي هوري في عفرين مستخدمة معدات حديثة تم تزويدها بها من قبل سلطات الاحتلال التي تشرف مباشرة على عمليات التنقيب”.



ولفتت المصادر إلى أن “عملية البحث عن الآثار وسرقتها في عفرين تتم بشكل ممنهج وتديرها الاستخبارات التركية”، يث يتم تهريبها وبيعها إلى سماسرة أتراك يقومون بدورهم ببيعها إلى تجار ومهربي آثار من دول مختلفة.



وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعية عن الآثار التي تقوم بها قوات أمريكية وفرنسية وتركية في منبج وعفرين وإدلب والحسكة والرقة وغيرها من المناطق التي تحتلها



وقالت الخارجية إن هذه الممارسة تعد “جريمة حرب جديدة تضاف إلى ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وتاريخه وحضارته، حيث تدعو مراراً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة”.