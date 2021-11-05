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الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على منازل المدنيين في القرى المحيطة بناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة القرى المحيطة بناحية أبو رسين وبلدة الدردارة في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بقذائف المدفعية والصاروخية القرى والبلدات الآمنة بأرياف الحسكة وحلب والرقة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث اعتدت الثلاثاء الفائت بعدد من القذائف على قرية الدردارة بريف الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.