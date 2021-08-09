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الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مدنيين اثنين من قرية شوربة في منطقة عفرين بريف حلب

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية جرائمها ضد الأهالي في المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي وأقدمت على اختطاف مدنيين اثنين من أهالي منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي أقدمت مع مجموعة من مرتزقتها الإرهابيين على مداهمة منازل المواطنين في قرية شوربة بناحية معبطلي التابعة لمنطقة عفرين بالريف الشمالي واختطفت مدنيين اثنين هما أب وابنه من أهالي القرية واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الحسكة والرقة وحلب عمليات خطف وسرقة ونهب تطال الأهالي في هذه المناطق إضافة إلى قطع الأشجار وسرقة المحاصيل وتهريبها إلى الأراضي التركية بإشراف سماسرة أتراك وتحت حماية سلطات الاحتلال التركي.