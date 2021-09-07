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الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت على إثره عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة حوامة تابعة للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات انزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.