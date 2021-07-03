الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
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الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى قواعده في شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.


وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية الشمالي لمراسلة سانا أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكية مؤلفاً من 37 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى وجود عدد من الناقلات المحملة بصناديق كبيرة مغلفة ومغطاة ضمن الرتل الذي كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وأخرج الاحتلال الأمريكي مئات الشاحنات المحملة بالنفط السوري المسروق والثروات الباطنية على مدى الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع ميليشيا “قسد” المدعومة منه إلى الأراضي العراقية.