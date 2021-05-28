الأسد رئيساً بنسبة 95.1%

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، نتائج الانتخابات الرئاسية مساء أمس والتي أفضت إلى فوز الرئيس بشار الأسد، بنسبة وصلت إلى 95.1% من إجمالي أصوات المشاركين في الانتخابات.



وقال صباغ، إن اجتماع اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلص إلى أن العدد الكلي للمشاركين في الاقتراع بلغ 14,239,140 ناخباً، من أصل 18,107,109 ناخباً في المجمل.



وبلغت نسبة المشاركين من إجمالي من يحق لهم الانتخاب 78.64%، في حين بلغ عدد الأوراق الباطلة 14,000 ورقة، بنسبة 0.1%.



ووفق محضر اجتماع اللجنة القضائية العليا، حصل الرئيس الأسد على 13,540,896 صوتاً بنسبة 95.1%.



وحصل المرشح محمود مرعي على 470,276 صوتاً بنسبة 3.3%، بينما حصل المرشح عبد الله سلوم عبد الله على 213,968 صوتاً بنسبة 1.5%.