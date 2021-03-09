الأزهر يحذر من تحدي على “تيك توك”

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من تحدي يتداوله نشطاء على موقع “تيك توك” باسم تحدي “الوشاح الأزرق” أو “التعتيم”.



وجاء ذلك في بيان للمركز على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال فيه: “لا يكاد يخلو بيت الآن من تطبيقات الهواتف الذكية وألعابها الإلكترونية، وأضرار كثير من هذه الألعاب والتطبيقات لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس والدعوة إلى الموت وإزهاق الروح”.



وتابع المركز: “يحذر المركز من تحدي الوشاح الأزرق أو التعتيم على تطبيق الفيديوهات تيك توك والذي يدعو مستخدميه إلى القيام بتجربة فريدة ومختلفة -على حدّ تعبيره- من خلال تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة”.



“وبالفعل شارك العديد من الأشخاص فيديوهات لأنفسهم بعد أن كتموا أنفاسهم وعرَّضوا أنفسهم للموت المُحقَّق، بينما تحوَّل لعب بعض المستخدمين إلى حقيقة مُعاشة، وأدى كتم تنفّسهم المُتعمَّد إلى اختناقهم وموتهم”.



وتابع المركز: “تتضح من مجرد شرح كنه هذا التَّحدي مخالفتُه للدين والفطرة، إذ إنه إن لم يُفضِ إلى الموت، فإنه قد يؤثر على خلايا الدماغ، ومن ثمَّ يؤدي إلى فقدان الوعي والضرر”.



يذكر أنه سبق أن حذر الأزهر من خطورة عدد من الألعاب الإلكترونية على مدار السنوات الماضية، ووصل الأمر إلى “تحريم” بعضها، وكان من بينها “بوكيمون” و”بابجي” و”الحوت الأزرق”.





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