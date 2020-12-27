الأرصاد الجوية: الجو صحو بشكل عام وبارد نسبياً

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل، حيث يكون الجو يوم الأحد صحواً وبارداً نسبياً مع ظهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية



والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مع هبات نشطة احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدل او أدنى بقليل، ويبقى الجو صحو وبارداً نسبياً مع ظهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.



وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة مع هبات نشطة احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.