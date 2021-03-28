الأردن يعلن عن ضبط مليون حبة “كبتاغون” في براد تفاح قادم من سوريا

أعلنت دائرة الجمارك في الأردن عن إحباط تهريب كمياتٍ كبيرة من الحبوب المخدرة عبر معبر “جابر” الحدودي، قادمةً من الأراضي السورية.



وقالت إدارة الجمارك الأردنية في بيان نشرته يوم الخميس 25 آذار، إنّها اشتبهت بمركبة قادمةً من دولة عربية مجاورة تبين بعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة أنّها تحتوي على مواد مخدّرة، وبعد التفتيش الدقيق للمركبة عثر عناصر الأمن الأردني على كمية تبلغ نحو مليون حبة “كبتاغون” مخدّر مخبأة داخل برّاد محمّل بالتفاح.



من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عبر وسائل إعلامٍ أردنية، إنّ “الحبوب المخدرة أُخفيت بمخبأ سري داخل المركبة، وجرى ضبط شخص من جنسية عربية تورط بالقضية”.



ووفقاً للجمارك الأردنية، فإنّ عملية ضبط المخدرات تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، حيث تم تسليم المواد المصادرة إلى إدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى التحفظ على الناقلة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.



وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أنّها وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات دمّرت مركبة تحمل كميات كبيرة من المخدرات، كانت تحاول دخول الأراضي الأردنية عبر سوريا.