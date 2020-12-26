اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال

استولت الفصائل المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي على المزيد من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر واقتلعت مئات أشجار الزيتون في ريف عفرين.



حيث ذكرت وكالة “سانا” أن فصائل “السلطان مراد” و”صقور الشمال” و”أحرار الشرقية” و”فرقة المعتصم” استولت بقوة السلاح على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر وأقدموا على زراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها أو الاستفادة منها.



وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال التركي يتعمد من خلال الاستيلاء على الأراضي ومنع المزارعين من الدخول إليها ونهب محاصيلها في القرى المحتلة في ريف الحسكة الشمالي لنشر الفقر والجوع بين أهالي المنطقة.



وفي سياق متصل لفتت مصادر محلية من منطقة رأس العين المحتلة إلى أن مسلحين من “فرقة الحمزة” أقدموا على سرقة معدات وتجهيزات محطة مياه الشرب في قرية تل حلف ونقلها إلى جهة مجهولة.



إلى ذلك أفاد “المرصد” المعارض بقيام مسلحين من “فرقة الحمزة” باقتلاع نحو 750 شجرة من أشجار الزيتون المثمرة تعود ملكيتها لمواطنين في ناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي غربي حلب، وذلك لبيع تلك الأشجار كحطب للتدفئة في فصل الشتاء.