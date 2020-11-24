اشتباكات في عين عيسى.. وميليشيات تركيا تقصف بأكثر من 150 قذيفة هاون

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين قوات "قسد" والميليشيا المدعومة من تركيا في منطقة عين عيسى وقريتي معلك وصيدا في ريف الرقة الشمالي الغربي.



وبحسب مصادر محلية، فإنّ الاشتباكات اندلعت في شمال مركز ناحية عين عيسى، على خلفية قيام ميليشيات تركيا بهجوم بري على المنطقة، ترافق مع قصف كثيف بمدافع الهاون.



وذكرت المصادر أنّ مركز الناحية في عين عيسى اسُتهدف بنحو 150 قذيفة هاون منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.



وتستمر عملية التصعيد من جانب القوات المدعومة من تركيا منذ الأمس، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن تركيا قصفت الإثنين عبر طائرة مسيرة مناطق سكنية مأهولة في عين عيسى وريف تل تمر.