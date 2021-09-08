استهداف سيارة لميليشيا (قسد) جنوب شرق الرقة ومقتل وإصابة من فيها

استهدفت مجموعة من الفصائل الشعبية سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بريف الرقة الجنوبي الشرقي.



وذكرت مصادر محلية أن “عناصر من الفصائل الشعبية أطلقوا رشقات من أسلحتهم الرشاشة على سيارة تابعة لميليشيا “قسد” كانت تسير على الطريق الواصلة بين قريتي رطلة والعكيرشي جنوب شرق الرقة أدت إلى خروجها عن مسارها ومقتل وإصابة من فيها”.



وتوفي أول أمس طفل جراء دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قبل الاحتلال الامريكي في بلدة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.