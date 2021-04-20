استنفار في أمريكا.. مع اقتراب موعد الحكم في قضية فلويد

رفعت الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهبها، قبل صدور حكم محتمل من هيئة محلفين خلال الأيام المقبلة في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد وهو من أصول إفريقية، بعد أن جثا على رقبته لأكثر من 9 دقائق.



يأتي ذلك في حين بدأت هيئة المحلفين أمس الاثنين، الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريقي الادعاء والدفاع في محاكمة شوفين، في قضية كشفت بوضوح الحساسيات العرقية في الولايات المتحدة واعتُبرت اختباراً مهماً لمحاسبة الشرطة.



ويواجه ديريك شوفين، الذي عمل طوال 19 عاماً في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حكماً بالسجن لمدة 40 عاماً كحد أقصى في حال إدانته بالتهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.



وليس معروفاً حتى الآن موعد النطق بالحكم، إذ يختلف الأمر من محاكمة إلى أخرى، لكن خبراء قانونيين توقعوا أن تستغرق مداولات هيئة المحلفين عدة أيام، قبل تسليم القرار النهائي للمحكمة.