مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا

استنفار في أمريكا.. مع اقتراب موعد الحكم في قضية فلويد

رفعت الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهبها، قبل صدور حكم محتمل من هيئة محلفين خلال الأيام المقبلة في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد وهو من أصول إفريقية، بعد أن جثا على رقبته لأكثر من 9 دقائق.

يأتي ذلك في حين بدأت هيئة المحلفين أمس الاثنين، الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريقي الادعاء والدفاع في محاكمة شوفين، في قضية كشفت بوضوح الحساسيات العرقية في الولايات المتحدة واعتُبرت اختباراً مهماً لمحاسبة الشرطة.

ويواجه ديريك شوفين، الذي عمل طوال 19 عاماً في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حكماً بالسجن لمدة 40 عاماً كحد أقصى في حال إدانته بالتهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.

وليس معروفاً حتى الآن موعد النطق بالحكم، إذ يختلف الأمر من محاكمة إلى أخرى، لكن خبراء قانونيين توقعوا أن تستغرق مداولات هيئة المحلفين عدة أيام، قبل تسليم القرار النهائي للمحكمة.