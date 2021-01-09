استمرار ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في مدينة تدمر

تابع مجلس مدينة تدمر ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية التي خلفتها اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء المدينة وشوارعها ومداخلها الرئيسة قبل اندحاره من المنطقة على يد الجيش العربي السوري لتسهيل عودة جميع الأهالي إلى منازلهم.



وذكر رئيس مجلس مدينة تدمر هاني دعاس أن “مجلس المدينة يسعى منذ تحرير المدينة من الإرهابيين وعودة الأمن والاستقرار إليها إلى تنفيذ مشاريع رفع وإزالة الأنقاض والأتربة من جميع أنحاء المدينة” مشيرا إلى أن المشروع الحالي “يتضمن ترحيل نحو 50 ألف متر مكعب من الأنقاض والسواتر الترابية حيث يعد هذا العقد الثالث من عقود ترحيل الأنقاض والأتربة من المدينة لتبلغ كمية الأنقاض الإجمالية المرحلة حتى الآن نحو سبعين ألف متر مكعب”.



وأوضح أن “مجلس المدينة أبلغ جميع الأهالي بضرورة رفع الأنقاض من داخل منازلهم إلى خارجها حتى تتمكن ورشات العمل من نقلها إلى خارج المدينة”.



من جانبه ذكر رئيس الورشة المنفذة في مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية سليم حسون “أن المؤسسة عملت على تجهيز المعدات الهندسية اللازمة من تركسات وقلابات وبوكات لمشروع عمليات ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية من مدينة تدمر والتي شارفت على الانتهاء “مؤكدا أن الهدف “فتح الطرقات الرئيسة التي تساعد على إعادة تأهيل البنى التحتية التي تمر من هذه الطرقات”.