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استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 43 آخرين في تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ منازل الفلسطينيين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 43 آخرين.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني والصحة من انتشال خمسة أطفال أحياء جراء استهداف منزلهم بشارع الوحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي إلى 154 شهيداً بينهم 45 طفلاً وأكثر من ألف جريح إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.