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استخراح موبايل بقي في معدة شاب مصري 6 أشهر

آلام حادة في المعدة وإقياء مستمر ليتبين أنه ابتلع موبايل منذ 6 أشهر.

وبينت صحيفة  الوطن المصرية أنه بعد الفحوصات اللازمة والأشعة، تبيّن وجود جسم غريب في المعدة “غالبا موبايل”، وعلى الفور تم إجراء شق جراحي واستخراج موبايل من معدة المريض مغلّف بكيس بلاستيك.

وذكـر الطبيب المقيم بأن المريض قـال بأنه ابتلع الجهاز مرتين من قبل وتـم طرحه، لكن في هذه المرة شكّل انسداداً.

كمـا ذكر الاختصاصيون بأن المريض لا يعاني من اي اضطرابات نفسية.

وشكلت هذه القصة حالة من الاستغراب لدى المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي فعلق المصريون المعروفون بخفة دمهم على الخبر وقال أحدهم : “الهاتف الان داخل المعدة يرجى الاتصال بالامعاء الدقيقه للاجابة”.

وتساءل آخر :” ولا رن الموبايل داخل معدته وتمت الاجابه من قبل المصران الغليظ لا يمكن الرد الكبد حاليا مشغول بعمليات الأيض لتفتيت الموبايل اتصلت المراره وقالت الو الرجل ده مجنون ابتلع الموبايل بتاعه”.

بينما قالت متابعة: “أصلو مراتو طلبت الباسوورد فبلع الموبايل”.وتساءل آخرون” هو كان بيشحن ازاي؟”