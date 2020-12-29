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استخراج 400 غرام من الحصيات من مثانة مريض يبلغ من العمر 94 عاماً في حلب

استخراج 400 غرام من الحصيات من مثانة مريض يبلغ من العمر 94 عاماً في حلب

في حالة طبية نادرة، استخرج طبيب مختص بالجراحة البولية كمية كبيرة من الحصى يبلغ وزنها حوالي 400 غرام من مثانة مريض يبلغ من العمر 94 عاماً في حلب.

وقال الطبيب أكرم غنوم، الذي أجرى العمل الجراحي إن المريض راجعه في عيادته وهو في حالة سيئة نتيجة تسرب الدماء مع البول وانخفاض خضابه، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتحويله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وذكر الطبيب غنوم أنه فوجئ بكمية الحصيات التي تم استخراجها، وكانت بأحجام مختلفة، موضحاً أن هذه المرة هي الأولى التي يشاهد فيها هذه الكمية.

وبحسب الطبيب غنوم فإن حالة المريض استقرت وأصبحت جيدة في اليوم التالي وتم تخريجه من المستشفى.