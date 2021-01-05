استئصال جنين من بطن رضيعة مصرية

في جراحة نادرة، تمكن فريق طبي مصري من استئصال جنين من بطن رضيعة تبلغ من العمر أسبوع.



وقالت وسائل إعلام مصرية، إن فريقاً طبياً بقسم جراحة الأطفال في مستشفى جامعة أسيوط، أجرى العملية الجراحية.



وبحسب الوسائل فإن الجراحة استغرقت نحو 45 دقيقة، وعلى إثرها تم نقل الطفلة المريضة لوحدة حديثي الولادة.



وقال الدكتور "إبراهيم علي" أستاذ جراحة الأطفال بالمستشفى أن هذه الحالة نادرة، موضحا أن نسبة حدوثها تشكل حالة واحدة لكل 500 ألف طفل.



وأشار إلى أن اكتشاف الجنين حدث أثناء حمل الأم، حيث لوحظ وجود جسم غريب في بطن الطفلة.



وأوضح أنه عقب خضوع الأم لعملية ولادة قيصرية، جرى حجز الطفلة بمستشفى الأطفال الجامعي وحدة حديثي الولادة، حيث خضعت لفحوصات وإجراء أشعة، والتي أظهرت وجود جنين شبه مكتمل محاط بأغشيته الجنينية كاملة، لينتهي الأمر باستئصاله.