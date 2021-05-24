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ارتفاع أسعار حليب الأطفال بين 50 و100% وانقطاع بعضها

ارتفعت أسعار حليب الأطفال بمختلف أنواعها في الصيدليات بنسب تتراوح بين 50 و 100 % وفق ما أكد صيادلة، في حين شهدت بعض الأنواع انقطاعاً.

وارتفع سعر حليب “نان” من 6000 ليرة إلى 9000 ليرة، والنيدو ارتفع ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى 13000 ليرة سورية.

وأكد عدة صيادلة في دمشق انقطاع حليب “كيكوز”، علماً أن جميع الأصناف السابقة تستورد رسمياً من قبل وزارة الصحة.

وتصرح وزارة الصحة منذ عام 2019، حول وجود طلبات لترخيص صناعة حليب أطفال موطنة في سوريا، لتجنب فقدان الأصناف التي يتعرقل استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية.

 


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