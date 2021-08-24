اختراق صفحة مديرية التربية في اللاذقية ونشر محتوى جنسي ومدير التربية يتهم “تجار الامتحانات”

فوجئ متابعو صفحة مديرية التربية في اللاذقية بظهور صورة جنسية عبر ميزة “الستوري” على حساب الصفحة، قبل أن يخرج مدير التربية وينشر توضيحاً عبر حسابه الشخصي بأن الصفحة تعرضت للاختراق.



وقال مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل لتلفزيون الخبر: “بسبب نجاح المديرية، قام أعداؤها باختراقها ونشر الصورة الفاضحة على موقع المديرية”وأضاف: “هناك مضايقات حصلت ومنها هذا الاختراق من قبل أشخاص، لم تعجبهم عملية سير إمتحانات القبول في مدراس المتفوقين في المحافظة، وهم تجار الامتحانات”.



ووجه أبو خليل عبر تلفزيون الخبر اعتذاراً لجميع المتابعين لصفحة مديرية التربية في اللاذقية.



وقال: “اعتذر منكم باسم العاملين في المديرية والشرفاء في كل مكان، عن المحتوى المنشور على الصفحة فقد تعرضت للتهكير”.



وتابع:” نحن لسنا مسؤولين عن أي منشور على الصفحة، وتم تهكيرها عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين”.



وكان رواد التواصل الإجتماعي، تفاعلوا على منشورات صفحة مديرية التربية، وحاولوا تنبيه القائمين عليها، قبل اكتشاف تعرضها للاختراق.



ولم يقم المخترقون بنشر أي منشور على الصفحة، أو حذف أو تغيير أي منشور أو صورة أو فيديو، في حين طالب مدير التربية متابعي الصفحة بالتبليغ عنها.