احذروا هذه النسخة من واتساب … برنامج تجسس متكامل

وقال موقع ” فايس ” المتخص بمراقبة المواد الرقمية على الانترنيت أن النسخة المزيفة من تطبيق واتس اب ليست سوى برنامج تجسس طورته شركة إيطالية من أجل التجسس على المستخدمين .



ويستطيع البرنامج المزيف جمع المعلومات عن الاشخاص المخترقين نتيجة خداعهم وتثبيت ملفات خاصة على هواتفهم



حيث يستطيع المخترق بعد ذلك سرقة عدد غير معلوم من البيانات الخاصة المخزنة على الجوال



وتبين أن النسخة المزيفة من التطبيق تحمل نطاق يدعى ” config5-dati ” ، وهو عبارة ملف جهز لاختراق الهاتف وإرسال البيانات إلى المخترقينونظرا ً لكون النسخة المزيفة من واتساب كانت مصنوعة باحتراف شديد ، فقد وقع الكثيرون من المستخدين في مصيدة القراصنة قبل أن يتم حذفها من المتجروهذا يتطلب من أي شخص يريد أن يحمل أي تطبيق وليس بالضرورة “واتس اب”، أن يقرأ جيدا تفاصيل التطبيق ويتأكد منها أولا.