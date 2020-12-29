“قسد” تحاصر قرية في ريف الحسكة بأكثر من 13 مصفحة عسكرية أمريكية
الدفاع السورية: الجيش للحرب، والجيش للإعمار
السفير حداد : حبوب ومحروقات وأسمدة روسية ستصل إلى سوريا بشكل شهري
الاحتلال التركي ينسحب من نقطة مراقبة محاصرة في “جبل عندان” بريف حلب
الجيش اللبناني يلقي القبض على المتورطين في إحراق مخيم اللاجئين السوريين
الجيش يستمر بقصف مواقع للمسلحين
دمشق توجه رسالة للقضاء اللبناني بخصوص حريق مخيم اللاجئين
نقطة مراقبة «جبل عندان» بحلب خالية من الاحتلال التركي
تعزيزات للجيش إلى مطار الطبقة العسكري
اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال
“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها
الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
محور عين عيسى يشهد اشتباكات عنيفة وبدء حركة نزوح
الخارجية : تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم
وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة

اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران لتأمين حوامل الطاقة

كشف وزير النقل "زهير خزيم"  أن قيمة ما تستورده الدولة من حوامل الطاقة في العام يصل لملياري دولار كما أن قيمة ما تستورده من مادة القمح يبلغ خمسمئة مليون دولار سنوياً.

وأكد خزيم أن هذه المواد تعتبر أولوية في عمل الحكومة بعد أولوية الحياة المعيشية للمواطنين وتأمين مستلزمات الإنتاج والمشاريع التنموية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران لتأمين حوامل الطاقة وخلال الأيام القادمة سوف يتحسن وضع المازوت والغاز والأسمدة.

وأشار خزيم إلى أن 50 بالمئة من رؤوس القواطر في الخطوط الحديدية البالغة 116 رأساً تم تدميرها وأن قيمة كل رأس منها تصل لنحو أربعة ملايين دولار أي إن الحاجة تزيد على 500 مليون دولار وبسبب صعوبة تأمين هذا المبلغ يتم تأهيل تلك الرؤوس بالإمكانات الذاتية.