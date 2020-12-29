كشف وزير النقل "زهير خزيم" أن قيمة ما تستورده الدولة من حوامل الطاقة في العام يصل لملياري دولار كما أن قيمة ما تستورده من مادة القمح يبلغ خمسمئة مليون دولار سنوياً.



وأكد خزيم أن هذه المواد تعتبر أولوية في عمل الحكومة بعد أولوية الحياة المعيشية للمواطنين وتأمين مستلزمات الإنتاج والمشاريع التنموية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران لتأمين حوامل الطاقة وخلال الأيام القادمة سوف يتحسن وضع المازوت والغاز والأسمدة.



وأشار خزيم إلى أن 50 بالمئة من رؤوس القواطر في الخطوط الحديدية البالغة 116 رأساً تم تدميرها وأن قيمة كل رأس منها تصل لنحو أربعة ملايين دولار أي إن الحاجة تزيد على 500 مليون دولار وبسبب صعوبة تأمين هذا المبلغ يتم تأهيل تلك الرؤوس بالإمكانات الذاتية.