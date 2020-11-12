اتفاق ليبي.. انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهراً

اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في تونس تحت اسم "ملتقى الحوار الليبي" على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهراً.



وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إن المشاركين في الحوار الليبي توصلوا إلى "حلّ" لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وذلك فوق خطوات قائمة على أساس دستوري.



واعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بنجاح المفاوضات الليبية في تونس، مشيرةً إلى أنّ "المناقشات كانت بناءة ومفيدة".



يذكر أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي" هو حوار "ليبي-ليبي" شامل، يعقد بناءً على مخرجات مؤتمر "برلين حول ليبيا"، والتي اعتمدها مجلس الأمن وفق قرارات أممية.واقتصرت المشاركة في عملية الحوار السياسي الليبي على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم، وعددهم 75 شخصاً، وذلك بعد تعهدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية.



وذكرت بعثة الأمم المتحدة الراعية للمفاوضات بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي.