اتفاق على وقف إطلاق النار وحل سلمي في درعا
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اتفاق على وقف إطلاق النار وحل سلمي في درعا

توصلت اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق ترسم الوضع في درعا.

ونقل إعلام فرع حزب البعث  في درعا عن مصدر خاص، أن الاتفاق يتضمن “وقف إطلاق النار والبدء بعملية خروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح إضافة لوضع نقاط للجيش السوري والروسي ضمن أحياء درعا البلد”.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين.

وقال إن التوصل “لهذا الاتفاق يؤكد دعم الدولة السورية لمساعي الحل السلمي وحقن الدماء وتجنب الحلول العسكرية”.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا مع وجهاء المدينة، لبحث اتفاق درعا البلد في الساعات الأخيرة للمهلة التي تنتهي اليوم.

وحمل الوجهاء مطالب اللجنة الأمنية والعسكرية التي تتضمن تنفيذ بنود خارطة الطريق بشكل كامل وتوجهوا للقاء قادة المجموعات المسلحة في درعا البلد.

 

 



المصدر: RT