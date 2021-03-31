اتفاق على إعادة إيران إلى التزاماتها

أكدت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عدة ملفات بينها سوريا وليبيا والنووي الإيراني.



ونقلت "رويترز" عن قصر الإليزيه تأكيده، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء.



كما أوضح أنهم اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.