ابتداء من السبت القادم.. بيع جعب المياه المعدنية عبر البطاقة الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إمكانية بيع جعب المياه المعدنية ضمن صالات السورية للتجارة عبر البطاقة الالكترونية دون تسجيل طلب مسبق عليها ابتداء من السبت القادم بمعدل جعبتي “صندوقي” مياه قياس كبير سعة 5ر1 ليتر وجعبة مياه قياس صغير نصف ليتر كل أسبوعين.



وأوضحت الوزارة أن جعبة “صندوق” العبوات الكبيرة 6 عبوات ستباع بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة 12 عبوة بسعر 4200 ليرة مبينة أنه بإمكان المستهلك شراءها دفعة واحدة أو كما يرغب وذلك من مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت الأحد الماضي بيع مادتي “السكر والشاي” عبر البطاقة الإلكترونية بسعر مخفض عن الأسواق المحلية ودون تسجيل طلب مسبق على المادتين وذلك بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي.