إيران تحذر من تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذر سفير إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي من تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال غريب آبادي في تصريح له إن “المواقف الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تشير إلى منهج أحادي الجانب من قبل أمانة الوكالة إزاء التعاون مع إيران وتجاهل مستوى التعاون الثنائي وتشكل عائقاً أمام التعاطي المستقبلي بين الطرفين” مشيراً إلى أن تقرير الوكالة “لا مصداقية له كونه لا يتناسق ولا يتناغم ” مع ماضي التعاون بين إيران والوكالة الدولية.



ودعا غريب آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الابتعاد عن أي أهداف مسيسة واتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الصهيوني ورفض عدم انصياع هذا الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي ورفضه المستمر لاخضاع جميع منشآته ونشاطاته النووية لإجراءات الضمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً أن التعاطي البناء يتطلب بيئة إيجابية والابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة وإبداء هواجس مصطنعة وتجنب تضخيم قضايا هامشية وغير مهمة.



وكان غروسي طرح خلال اجتماع لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا أمس مزاعم حول ما وصفه بـ “أنشطة نووية غير معلنة” في أماكن من إيران.