إيران: العقوبات على سوريا غير شرعية ويجب إلغاؤها فوراً

اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا غير شرعية ولا إنسانية، داعياً إلى إلغائها فوراً.



ووفقاً لوكالة “أرنا”، فإن روانجي قال في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا: إن “إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا”.



وأضاف: “في مثل هذه الظروف فإن فرض إجراءات الحظر اللاإنسانية هذه التي تستهدف الأفراد الأضعف أكثر من غيرهم، من شأنها أن تؤدي إلى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار في هذا البلد”.



وختم المسؤول الإيراني كلامه قائلاً: “نرفض بالمطلق فرض إجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية هذه ونطالب بإلغائها فوراً”.



جدير بالذكر أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية وأحادية الجانب، المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر أو المعروف بـ “سيزر”، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري.