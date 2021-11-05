إيران أنتجت 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم أن بلاده أنتجت 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.



وقال كمالوندي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تجاوزت الـ 210 كيلوغرامات وانتجنا 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.



وأكد كمالوندي أن بلاده تقدمت كثيرا في المجال النووي وخاصة في الإطار التقني وحققت إنجازات خارج قطاع الطاقة وخاصة على صعيد إنتاج الأدوية الإشعاعية وقطاع تكنولوجيا الليزر ودخلت نادي التنافس العالمي.