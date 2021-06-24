إغلاق منشأة غير مرخصة لإنتاج المنظفات في دير الزور

ضبطت دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بدير الزور منشأة في قرية حطلة بالريف الشمالي تعمل على إنتاج المنظفات بدون ترخيص وتنتج مواد بدون بطاقة بيان.



وذكر مدير التجارة الداخلية بدير الزور بسام هزاع أنه تم تنظيم المنشاة الضبوط التالية



- ضبط مزاولة مهنة بدون الحصول على ترخيص نظامي

- ضبط إنتاج مواد بدون بطاقة بيان

- ضبط إبراز فواتير غير نظامية

وأشار إلى أنه تم إغلاق المنشأة بالشمع الأحمر وإتلاف المواد الموجودة فيها والتي تقدر بحوالي ٦٤٠ كغ