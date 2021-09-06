إعلان المفاضلة اليوم أو غداً كحد أقصى

قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2021- 2022 والبالغ عددهم 136265 طالباً، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لخريجي الثانويات المهنية والمعاهد التقانية في الكليات لتصبح 6 بالمئة بدلاً من 3 بالمئة تحفيزاً للتعليم المهني وبما يضمن انسجام سياسة الاستيعاب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



كما وافقت اللجنة على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي (عام وموازٍ) ومفاضلة في الفرع العلمي، واعتماد رغبة السنة التحضيرية (عام وموازٍ والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة) في بطاقة المفاضلة العامة، إضافة إلى اعتماد نسبة للتعليم الموازي 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية، واستمرار العمل على تطوير اختبارات القبول في بعض الاختصاصات الجامعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية والمعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وتخصيص نسبة من المقاعد في الكليات النوعية (الهندسة التقنية- الهندسة الجيوماتية…) 30 بالمئة لأبناء المحافظة التي تقع فيها الكلية و70 بالمئة لأبناء باقي المحافظات.وأكد عرنوس أهمية التركيز في سياسة القبول الجامعي على تخريج كفاءات ذات قدرات علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأهاليهم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب، مشدداً على أن الاستمرار بسياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير أدواتها ومخرجاتها هدف تسعى الحكومة إلى تطوير مخرجاته من خلال ضوابط تمكّن من استثمار رأس المال البشري بالشكل الأمثل والارتقاء بجامعاتنا إلى مستوى تصنيف عالمي أعلى، والمواءمة بين سياسة الاستيعاب وجودة العملية التعليمية.



كما بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الخريجين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل ورصد احتياجاته من الكوادر البشرية، وإيجاد الإستراتيجية المناسبة لمنع هجرة الأدمغة من خلال إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع إمكانيات الخريجين، لافتاً إلى السعي لتطوير الجانب التطبيقي في الكليات العلمية وإطلاق برامج التدريب المباشر لطلاب هذه الكليات في ميادين العمل بما يسهم في تأسيس جيل متمكن من القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وعدم اقتصار دور الجامعات على التعليم وإنما المشاركة في رسم السياسات والخطط والتوسع باستخدام مراكز الأبحاث في الجامعات والمساهمة بتطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية، باعتبار أن قطاع البحث العلمي مهم ومكمل لقطاع التعليم العالي ولاسيما في مثل الظروف التي يمر بها البلد.



و كشف إبراهيم أن الإعلان عن المفاضلة الجامعية سيتم إما اليوم وإما غداً الثلاثاء كحد أقصى، ليصار بعد صدورها إلى تحديد مواعيد التقدم إلى المفاضلة في مختلف مراكز التسجيل في الجامعات، وزيادة عدد مراكز المفاضلة في الجامعات وفروعها والمعاهد وتأمين جميع مستلزماتها المادية والكوادر البشرية للمراكز وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين شروط السلامة الصحية وعدم حدوث ازدحام في تلك المراكز.





الوطن