إعلان أسماء مرشحي الرئاسة المقبولين خلال ٥ ايام

أوضح أمين سر مجلس الشعب سلوم سلوم انه سيتم تسيلم صندوق التأييد الخاص بأعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا، التي ستقوم خلال 5 أيام بفحص الطلبات وإعلان أسماء المقبولين.



والنص الدستوري يقول إن المرشح يجب أن يحظى بموافقة 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، ولا يمكن توقع عدد المرشحين.



كما تقدم عدد كبير من المرشحين، والنظام الإنتخابي يقتضي أن من تنطبق عليه شروط الترشح يستطيع التقدم بأوراقه.



وعملية التأييد من أعضاء مجلس الشعب تخضع للشفافية المطلقة، ولا يمكن سلفا تحديد من سيحظى بالتأييد؛ لأنها مرتبطة بأعضاء مجلس الشعب، والتسريبات منفية تماما وهي شكل من أشكال التوقع الذي لا يبنى على أي أساس.



ولا يعتبر المتقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية إلا بعد إعلان اسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا، ولا يحق له التصريحات الصحفية بصفته مرشحاً، ولكن ليس هناك مؤيد جزائي لهذه النقطة، طالما أنه يتحدث دون أن يمس بالآخرين، وحرية التعبير مصانة وفق الدستور



وبعد استلام المحكمة صندوق التأييد تبدأ بفحص الأصوات والمهلة المعطاة هي 5 أيام وبنهاية اليوم الخامس تعلن أسماء المقبولين ومن حق أي من المرشحين الطعن وبعدها تبدأ الحملات الانتخابية



وان الدعوات للبرلمانات طبيعية لمواكبة العملية الانتخابية وليسوا بصفة المراقبين والمواطنون هم من يراقبون العملية.







شام اف ام