إعلام إسرائيلي: الحل الذي يطرحه نصر الله للأزمة في لبنان مقلق لـ"إسرائيل"

تطرّقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن "جلب ناقلات نفط من إيران لإنقاذ لبنان من الأزمة التي يمر فيها"، والمتعلّقة بالمشتقّات النفطية.



وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن السيد نصر الله "لديه حلّ للأزمة في لبنان، وهو جلبُ ناقلات ووقود وأموال من إيران. لذلك، هذا يجب أن يُقلق إسرائيل جداً.. الأمر مقلق جداً".



وأضافت أنه "لذلك، قال وزير الأمن بني غانتس اليوم إنه مستعد لمساعدة لبنان".



يُذكَر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذّر فيها الإعلام الإسرائيلي من مقترح السيد نصر الله، بحيث ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، في تقرير لها الخميس، أن أبعاد هذا الأمر تعني "سيطرة إيرانية على لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يُقلق إسرائيل جداً"، وفق تعبيرها.



وقبل أيام، أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده تنظر بجدّية في تصدير النفط إلى لبنان، معتبراً أن الكل على دراية بقدرات بلاده في مجال إمدادات الطاقة.



يأتي ذلك في وقت كرّر الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، إشارته إلى إمكان أن يكون النفط الإيراني هو الحلَّ لأزمة الطاقة الحالية في لبنان.