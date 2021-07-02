إعفاء القادمين والمغادرين عبر جديدة يابوس من اختبار الـpcr بشرط

كشف مصدر في جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أنه صدرت تعليمات شفهية من وزير الصحة الدكتور حسن غباش على أن تتبعها تعليمات مكتوبة خلال اليومين القادمين تضمنت إعفاء السوريين القادمين من الخارج وكذلك المغادرين من إبراز اختبار «pcr» في حال حيازتهم شهادة تؤكد تلقيهم جرعتي لقاح ضد كورونا من الجهات المعتمدة لدى وزارات الصحة شريطة أن يكون مضى على اللقاح الثاني أكثر من 15 يوماً وأن تكون تواريخ الحصول على الجرعتين واضحة في الوثيقة المبرزة.



وبيّن المصدر أنه تم تطبيق هذا الإجراء منذ يومين، وأن الجانب اللبناني يطبقه منذ شهرين، مؤكداً أن شركات الطيران بدأت تسمح بهذه الشهادات بدلاً من اختبار «pcr» وأنه تم السماح بدخول نحو 25 شخصاً يحملون هذه الشهادات قدموا من دول مختلفة عبر لبنان منذ تطبيق هذا الإجراء حتى تاريخ الأمس.





وأكد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا في اجتماعه الأسبوع الماضي على إعفاء عدد من الفئات الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الدائم بين سورية ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار «pcr» في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة السورية.



الوطن