إصابة شخص بجروح جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية

أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات المسلحة في قرية حوش خرابو في منطقة النشابية جنوب الغوطة الشرقية في ريف دمشق.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله بأنه أثناء قيام عمال بترميم مبنى المعهد الزراعي في حوش خرابو جراء ما تعرض له من تخريب على يد المجموعات المسلحة قبل انسحابها من الغوطة، انفجر لغم أرضي ضمن المبنى أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة وتم إسعافه إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.



وفي أيار الماضي أصيب خمسة أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة العتيبة جنوب الغوطة الشرقية.



وكانت المجموعات المسلحة على مختلف انتماءاتها قد عمدت إلى زرع مئات الألغام قبل خروجها من المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل أن يستعيد الجيش السوري سيطرته عليها، في ظل مساعي متواصلة من الجهات المختصة لكشف أماكن تلك الألغام المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية.