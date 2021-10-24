إدلب: شركة “الجولاني للمحروقات” ترفع أسعارها للمرة السابعة خلال شهرين

أصدرت شركة وتد للمحروقات التابعة لـ”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” لائحة أسعار جديدة للمشتقات النفطية حيث رفعت إدارة الشركة أسعار المحروقات للمرة السابعة خلال شهرين.



و بلغ سعر جرة الغاز المنزلي 113 ليرة تركية ما يعادل 12.5 دولار أمريكي، بوقت سجل سعر ليتر البنزين المستورد نوع أول 8.15 ليرة تركية ما يقارب 0.90 دولار حيث تحصل شركة وتد عليه عبر تجار وسطاء يتم إدخاله من الأراضي التركية، فيما بلغ سعر ليتر المازوت المستورد 7.87 ليرة تركية ما يعادل 0.70 دولار أمريكي.



وتقوم شركة وتد أيضاً بالاعتماد على النفط السوري المسروق من الشمال من خلال إدخال كميات من النفط عبر المعابر التي تربطها مع مناطق سيطرة فصائل أنقرة وبعض التجار الذين يقومون بشراء النفط ومن قوات “قسد” وتقوم الشركة بإعادة تكريره للحصول على مادة المازوت والتي تروج له على أنه مازوت محسن بسعر 6 ليرات تركية لليتر الواحد.



يشار إلى أن أنقرة أجبرت شركة “وتد” للمحروقات التابعة للجولاني بشكل مباشر ببيع المشتقات النفطية بالليرة التركية وذلك لرفع قيمتها بعد عدة انهيارات أمام الدولار الأمريكي.



أثر برس