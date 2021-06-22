استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة
روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

إخماد 10 حرائق في درعا

إخماد 10 حرائق في درعا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة درعا أمس عشرة حرائق في المحافظة منها سبعة حرائق في مدينة درعا وحدها.

وبين قائد فوج الإطفاء العقيد محمد محاميد أن الحرائق توزعت على مدن درعا وازرع وبصرى الشام وتنوعت بين حرائق أعشاب وبقايا الحصاد والأشجار والنفايات والمنازل لافتا إلى أن مدينة درعا شهدت سبعة حرائق منها حريقان طالا أشجاراً مثمرة.

ودعا محاميد المواطنين إلى التوقف عن حرق الأعشاب اليابسة التي تقع قرب التجمعات السكنية وضمن الحدائق سواء المنزلية أو العامة وكذلك عدم حرق النفايات مشيرا إلى أن هذه الحرائق تتحول من حرائق للأشياء غير المفيدة إلى حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها أحياناً وتنتهي بخسائر كبيرة في الغطاء النباتي والبيئة.