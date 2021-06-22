إخماد 10 حرائق في درعا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة درعا أمس عشرة حرائق في المحافظة منها سبعة حرائق في مدينة درعا وحدها.



وبين قائد فوج الإطفاء العقيد محمد محاميد أن الحرائق توزعت على مدن درعا وازرع وبصرى الشام وتنوعت بين حرائق أعشاب وبقايا الحصاد والأشجار والنفايات والمنازل لافتا إلى أن مدينة درعا شهدت سبعة حرائق منها حريقان طالا أشجاراً مثمرة.



ودعا محاميد المواطنين إلى التوقف عن حرق الأعشاب اليابسة التي تقع قرب التجمعات السكنية وضمن الحدائق سواء المنزلية أو العامة وكذلك عدم حرق النفايات مشيرا إلى أن هذه الحرائق تتحول من حرائق للأشياء غير المفيدة إلى حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها أحياناً وتنتهي بخسائر كبيرة في الغطاء النباتي والبيئة.