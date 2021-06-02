إخماد حريق أتى على 40 دونماً بريف حمص

أخمدت فرق اطفاء حمص بالتعاون مع الأهالي اليوم حريقاً نشب بأراض حراجية في بلدة حدية بريف المحافظة الشمالي الغربي.



وتمت السيطرة على الحريق بصعوبة بسبب وعورة التضاريس وسرعة الرياح وذلك بالتعاون بين فوج إطفاء حمص والدفاع المدني ومديرية زراعة حمص والأهالي موضحاً أنه تتم حالياً عمليات التبريد خوفاً من عودة اشتعال النار بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة.



بدوره ذكر نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص أن الحريق وبسبب الرياح شكل عدة بقع نارية طالت أشجاراً حراجية بحدود 40 دونماً وأشجار تفاح مثمرة بحدود عشرة دونمات.