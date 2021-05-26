ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لرويترز، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي.



وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز :"إثيوبيا اتخذت عملياً قرار الملء، بدأت وفعلياً بدأت المرحلة الثانية لملء سدالنهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في أيار ".



وتابع: "بدأت المرحلة الثانية عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعني حجز كميات من المياه، لكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في شهري تموز وآب".



وكان السودان عبر عن مخاوف جدية إذا ما مضت إثيوبيا في خططها الرامية للبدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، ومن الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات الملء البحيرة.