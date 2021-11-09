أيماءة «تيك توك» تنقذ قاصر من خاطفها

نجت مراهقة من ولاية "كارولينا" الشمالية من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومت بها لسائق سيارة مرّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها.



وكانت المراهقة البالغ عمرها 16 عاماً قد اختطفت في الـ2 من تشرين الثاني الجاري، من قبل شخص يدعى "جيمس هربرت" بريك وعمره 61 عاما".ي"،



عندما كانت في منطقة "كنتاكي"، حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية، حيث وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكورت أصابعها مشكلة قبضة. بحسب قناة "فوكس تي في" الأمريكية.



وأوضحت القناة، أن أحد السائقين تعرف على الإشارة وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة، وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق واعتقلوا خاطفها.