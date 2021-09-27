أول ولادة قيصرية بحمص لأم مصابة بفيروس كورونا

أجريت في مشفى الباسل الإسعافي الواقع بحي الزهراء بحمص، أول ولادة قيصرية لأم تبلغ من العمر 27 عاما من كادر المشفى التمريضي، وهي أول عملية تجرى من هذا النوع في المحافظة.



وبيّن مدير مشفى الباسل الدكتور علي جبر أن” الأم تعمل ممرضة في قسم العناية الجراحية في المشفى ولديها سوابق قيصرية وأتمت شهرها الثامن”.



وأضاف الدكتور جبر أنه” تم تشخيص إصابتها سابقاً بكورونا و تتلقى العلاج المنزلي، وتم قبولها في قسم العزل بالمشفى نتيجة سوء حالتها الصحية المتمثلة بالتهاب قصبات حاد و زلة تنفسية مع نقص أكسجة / ٧٥ /”.



وأوضح جبر أنه” بعد وجود خطر على حياة الأم وطفلها، تقرر إجراء عمل جراحي إسعافي ، حيث أنجبت مولوداً ذكرا حي وبصحة جيدة، ووضعه في الحواضن للمراقبة و تخريجه بصحة جيدة بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس”.



وأردف أنه” يتم متابعة الحالة الصحية للأم في عناية العزل، و هي بحالة جيدة وتحت المراقبة، و تتراوح أكسجتها بين ٨٥_ ٩٠”.



وذكر جبر أن العملية أجريت بإشرافه، و فريق جراحي يتألف من الدكتورة دلال حمـدان( أخصائية جراحة نساىية) والدكتورة منى شـدود(أخصائية صدرية) والدكتورة رئيفـة شـدود( تخدير).



يذكر أن مشفى تشرين العسكري في العاصمة دمشق، سجل أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس “كورونا” تنجب مولودا غير مصاب بالفيروس.



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