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أوروبا تهدد بفرض عقوبات على بيلاروسيا

هدد الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب الصحفي المعارض "رومان بروتاسيفيتش"، الذي اعتقلته سلطات بلاده، عندما أُجبرت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط في مينسك.

وقال بروتاسيفيتش في أول تسجيل مصور له منذ الحادثة إنه بصحة جيدة، ويعترف بالقيام بدور في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مينسك العام الماضي، فيما رفض أنصاره على الفور هذا الاعتراف، وقالوا إنه أدلى به بالإكراه.

وظهر بروتاسيفيتش على عدة قنوات على تطبيق تليغرام وهو يرتدي قميصاً داكن اللون، وقال إنه في منشأة للاحتجاز قبل المحاكمة في مينسك، ونفى ما ورد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته من مشاكل في القلب.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو "66 عاماً" قد واجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ نحو 27 عاماً من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي معتبرين أنها مزورة.

واعتقلت السلطات نحو 35 ألفاً منذ بدء المظاهرات في آب2020، وينفي لوكاشينكو تزوير الانتخابات ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.