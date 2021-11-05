أوبك تتجاهل الدعوة الأميركية لتسريع وتيرة رفع إنتاج النفط

اتفقت أوبك وحلفاؤها في اجتماع، اليوم الخميس، على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً من كانون الأول/ديسمبر، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.



وقال البيت الأبيض إن واشنطن ستدرس كل الأدوات التي تملكها لضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة. وانتقد البيت الأبيض اليوم قرار كبار منتجي النفط الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، قائلاً إن أوبك وحلفاءها "غير راغبين" على ما يبدو في استخدام نفوذهم للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "وجهة نظرنا هي أن الانتعاش العالمي ينبغي ألا يتعرض للخطر بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب".



وأضاف "أوبك+ غير راغبة على ما يبدو في استخدام القدرة والنفوذ اللذين تملكهما الآن في هذه اللحظة الحرجة من التعافي العالمي للبلدان في جميع أنحاء العالم".



وقال المتحدث إن إدارة الرئيس جو بايدن ستدرس استخدام كل ما لديها من أدوات لزيادة متانة سوق الطاقة. هذا وانخفض دخل جميع منتجي النفط مع بدء جائحة كوفيد-19، ومع تعافي الطلب في الاقتصاد العالمي، فقد تسنت لهم إعادة بناء ميزانياتهم العمومية.



وعزز كبح أوبك+ للإمدادات موجة صعود دفعت خام القياس العالمي برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.70 دولار.



وترفض السعودية أكبر منتج في أوبك دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتير أسرع من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+، عازية ذلك إلى رياح معاكسة على صعيد الاقتصاد.



وقالت مصادر في أوبك+ إن الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا كانت ترى أن الاقتصاد العالمي يحتاج مزيدا من الطاقة. وقالت مصادر إن السعودية وروسيا أصبحتا أكثر إيمانا بأن زيادة الأسعار لن تؤدي إلى زيادة سريعة في إنتاج القطاع الصخري في الولايات المتحدة.