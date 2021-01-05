الجيش يبدأ حملة تمشيط واسعة في دير الزور
روسيا تدعم السوريين عبر «الأغذية العالمي» بـ20 مليون دولار
قنبلة تستهدف عربة تركية على مفرق قرية كفريا شمال إدلب
روسيا تعلّق على دعوات لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية
قانون قيصر: هل يشكل تحدياً جديداً لسورية؟
محافظ حماة يكشف حصيلة الهجوم المسلح في ريف السلمية
الفرنسيون شرق الفرات مجدداً.. تدريبات أمريكية في التنف
مسيّرة مجهولة تقصف سوقاً للمحروقات قرب معبر “أم جلود” في ريف حلب الشرقي
خطوة على طريق اتفاق عين عيسى.. عودة القوافل إلى طريق “M4” شمالي الرقة بحماية روسية
تركيا تعزز وجودها العسكري.. أكثر من 100 ألف آلية وآلاف الجنود دخلوا سورية خلال أشهر
إدلب تشتعل بمظاهرات ضد الهيئة والجو لاني
دمشق: سياسة واشنطن في سورية جرائم ضد الإنسانية
وسط تحليق للمقاتلات الروسية.. اشتباكات متقطعة على جبهات إدلب وحماة وحلب
مقتل مسلحين اثنين من "قسد" بهجمات مجهولين
قوات الاحتلال الأمريكي تعدم طفلاً في مدينة الشدادي

أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.


يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
المصدر: قنا