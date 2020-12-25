أمريكا تجرب "قنابل النينجا" في سوريا

ناقشت صحف بريطانية في نسخها الورقية والرقمية الصادرة صباح السبت الماضي عدة موضوعات تهم القارئ العربي منها "قنابل النينجا" الأمريكية التي تستخدم مؤخراً بالاغتيالات في سوريا.



الغارديان نشرت تقريراً ذكرت أنه لكبير المراسلين الدوليين ويدعى بيتر بومونت بعنوان "الجيش الأمريكي يتوسع في استخدام القذائف المحمولة على الطائرات المسيرات في سوريا".



يقول بومونت إن القذائف المجنحة المعروفة باسم "قذائف النينجا" يمكن أن يصل وزنها إلى نحو 100 رطل من الشظايا المواد عالية الكثافة وتكون مزودة بستة جنيحات وقد تم التوسع في استخدامها في عمليات الاغتيال الدقيقة في سوريا، على حد تعبيره.



ويوضح بومونت أن القذائف السرية الرهيبة الجديدة لا تنفجر لكنها تطلق شظايا تطير في حيز معين بهدف قتل شخصية محددة في المنطقة، مشيراً إلى أن القذائف التي دخلت الخدمة بشكل معلن العام الماضي فقط تعتبر وسيلة فعالة للاغتيالات.



ويؤكد بومونت أن قذائف النينجا تم استخدامها عدة مرات لاغتيال قادة في فصائل مسلحة في سوريا بينهم قادة في فصائل مرتبطة بالقاعدة وكان أحدث استخدام لها في وقت سابق من الشهر الجاري، مضيفاً أنها استخدمت للمرة الأولى في اغتيال الرجل الثاني بالقاعدة في إدلب "أبوخير المصري" عام 2017 لكن أمرها لم يفتضح إلا في وقت لاحق من العام الماضي بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا مفصلاً عنها.