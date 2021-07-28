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أكثر من 48 ألف طن تقديرات إنتاج الدراق هذا الموسم

قدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج محصول الدراق في سورية هذا الموسم بأكثر من 48 ألف طن.

وبين رئيس قسم البستنة في وزارة الزراعة المهندس علي الداحوري أن تقديرات إنتاج محصول الدراق هذا الموسم توزعت بين 45754 طناً مروية و2465 طناً بعلاً.

وأوضح الداحوري أن المساحات المزروعة بأشجار الدراق بلغت 5072 هكتاراً مزروعاً فيها نحو 2.1 مليون شجرة معظمها في محافظتي ريف دمشق بمساحة 2056 هكتاراً وحماة بمساحة 1910 هكتارات لافتاً إلى أن الإنتاج في العام الماضي بلغ 48031 طناً.

ويعد الدراق من أهم الفواكه الصيفية في سورية حيث تتم زراعته على ارتفاع من 500 متر إلى 1200 متر.